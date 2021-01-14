«Брестская газета» временно приостанавливает выход. Типографии отказывают в печати

«Брестская газета» временно приостанавливает выход из-за невозможности найти типографию, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Еженедельная «Брестская газета» выходит с 18 ноября 2002 года, и все это время ее печатала Брестская типография. Газета является негосударственным массово-политическим периодическим изданием, учредитель и издатель которого одноименное общество с ограниченной ответственностью.

Проблема возникла 30 ноября, когда редакция получила по факсу из ОАО «Брестская типография» документ, в котором говорилось, что 31 декабря 2020 года истекает срок действия договора с ООО «Брестская газета» и новый договор на выпуск газеты в 2021 году заключаться не будет.

Причины этого решения руководство типографии не объяснило.

Как сообщил Марчук, попытки договориться с другими типографиями в Беларуси результата не дали, а искать варианты печати в других странах, в частности в России, в редакции посчитали бессмысленным.

В итоге редакция «Брестской газеты» в конце 2020 года обратилась к своим читателям, чтобы они аннулировали подписку, уже оформленную на первую половину 2021 года. По словам Виктора Марчука, это вынужденный шаг, так как в редакции не было уверенности, что в Беларуси можно быстро найти другую типографию, чтобы газета продолжала появляться в бумажном варианте.