Стачком «Беларуськалия» призвал объявить 19 января днем солидарности трудящихся свободной Беларуси

Стачком ОАО «Беларуськалий» призвал объявить 19 января днем солидарности трудящихся свободной Беларуси. Как передает БелаПАН , видеообращение размещено в телеграм-канале стачкома на yutube.

Фото: скриншот видеообращения.

«Наступил тот момент, когда нам важно объединиться и вместе двигаться дальше. 19 января 2021 года в 11.00 Верховным судом Республики Беларусь будет рассмотрена кассационная жалоба на решение Минского областного суда о признании забастовки недействительной. По сути, Верховный суд должен дать нам ответ, кто мы: свободные рабочие либо рабы безмолвные», — заявили члены стачкома.

«Мы обращаемся к рабочим всех предприятий с просьбой о солидарности и объявляем 19 января 2021 года днем солидарности трудящихся свободной Беларуси», — отмечается в заявлении.

17 августа 2020 года на «Беларуськалии» была объявлена забастовка. Шахтеры потребовали признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

Впоследствии прокурор Минской области Сергей Хмарук обратился в Миноблсуд с иском о признании забастовки и решения о ее проведении незаконными.

Заседание по иску прошло 11 сентября. Позицию прокуратуры представила младший советник юстиции Светлана Мандрикова. Она заявила, что принятие решения о забастовке и сама забастовка проведены с нарушением требований Трудового кодекса. В частности, до объявления и проведения забастовки не было заседания примирительной комиссии, не соблюдена процедура принятия решения об объявлении и проведении забастовки, наниматель не был своевременно предупрежден стачкомом о решении провести забастовку, выдвигаемые в ходе забастовки требования не связаны с разрешением коллективного трудового спора и т.д.

Ответчиком по иску значился стачком предприятия, сопредседателями которого на момент забастовки были Сергей Шиц и Анатолий Бокун (во время суда отбывал 15-суточный арест за участие в несанкционированной акции). Шиц пояснил, что 21 августа сложил с себя полномочия и больше не имеет к стачкому никакого отношения. По этой причине Шиц является ненадлежащим ответчиком, отметил его адвокат Владимир Пыльченко и попросил отказать в удовлетворении иска.

Юрист Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Елена Еськова, которая представляла интересы Шица, заявила, что забастовка шахтеров проходила в исключительных для страны условиях. По ее словам, работники предприятия были возмущены грубейшей фальсификацией результатов президентских выборов, а также жесточайшими разгонами, издевательствами, избиениями и убийствами мирных протестующих, поэтому в знак протеста вышли на забастовку.

Еськова отметила, что по законодательству работники имеют право на забастовку только для разрешения коллективного трудового спора, что ограничивает права трудящихся. Вместе с тем, по ее словам, по международным нормам работники имеют право на забастовку, в том числе в знак протеста против социальной и экономической политики государства.

«Наш народ против социальной и экономической политики государства, которая проводится. Просто люди способны на поступки, чтобы защитить свою страну, свои трудовые права», — сказала юрист БКДП и попросила судью отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Заслушав доводы сторон, судья Валентина Короткевич признала забастовку шахтеров «Беларуськалия» незаконной.

От имени стачечного комитета «Беларуськалия» 28 сентября в Верховный суд была подана апелляционная жалоба на решение Минского областного суда о признании незаконной забастовки шахтеров.

На данный момент в стачке находится более 100 рабочих «Беларуськалия».