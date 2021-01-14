Стачком «Беларуськалия» призвал объявить 19 января днем солидарности трудящихся свободной Беларуси
Стачком ОАО «Беларуськалий» призвал объявить 19 января днем солидарности трудящихся свободной Беларуси. Как передает
«Наступил тот момент, когда нам важно объединиться и вместе двигаться дальше. 19 января 2021 года в 11.00 Верховным судом Республики Беларусь будет рассмотрена кассационная жалоба на решение Минского областного суда о признании забастовки недействительной. По сути, Верховный суд должен дать нам ответ, кто мы: свободные рабочие либо рабы безмолвные», — заявили члены стачкома.
«Мы обращаемся к рабочим всех предприятий с просьбой о солидарности и объявляем 19 января 2021 года днем солидарности трудящихся свободной Беларуси», — отмечается в заявлении.
17 августа 2020 года на «Беларуськалии» была объявлена забастовка. Шахтеры потребовали признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.
Впоследствии прокурор Минской области Сергей Хмарук обратился в Миноблсуд с иском о признании забастовки и решения о ее проведении незаконными.
Заседание по иску прошло 11 сентября. Позицию прокуратуры представила младший советник юстиции Светлана Мандрикова. Она заявила, что принятие решения о забастовке и сама забастовка проведены с нарушением требований Трудового кодекса. В частности, до объявления и проведения забастовки не было заседания примирительной комиссии, не соблюдена процедура принятия решения об объявлении и проведении забастовки, наниматель не был своевременно предупрежден стачкомом о решении провести забастовку, выдвигаемые в ходе забастовки требования не связаны с разрешением коллективного трудового спора и т.д.
Ответчиком по иску значился стачком предприятия, сопредседателями которого на момент забастовки были Сергей Шиц и Анатолий Бокун (во время суда отбывал 15-суточный арест за участие в несанкционированной акции). Шиц пояснил, что 21 августа сложил с себя полномочия и больше не имеет к стачкому никакого отношения. По этой причине Шиц является ненадлежащим ответчиком, отметил его адвокат Владимир Пыльченко и попросил отказать в удовлетворении иска.
Юрист Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Елена Еськова, которая представляла интересы Шица, заявила, что забастовка шахтеров проходила в исключительных для страны условиях. По ее словам, работники предприятия были возмущены грубейшей фальсификацией результатов президентских выборов, а также жесточайшими разгонами, издевательствами, избиениями и убийствами мирных протестующих, поэтому в знак протеста вышли на забастовку.
Еськова отметила, что по законодательству работники имеют право на забастовку только для разрешения коллективного трудового спора, что ограничивает права трудящихся. Вместе с тем, по ее словам, по международным нормам работники имеют право на забастовку, в том числе в знак протеста против социальной и экономической политики государства.
«Наш народ против социальной и экономической политики государства, которая проводится. Просто люди способны на поступки, чтобы защитить свою страну, свои трудовые права», — сказала юрист БКДП и попросила судью отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Заслушав доводы сторон, судья Валентина Короткевич признала забастовку шахтеров «Беларуськалия» незаконной.
От имени стачечного комитета «Беларуськалия» 28 сентября в Верховный суд была подана апелляционная жалоба на решение Минского областного суда о признании незаконной забастовки шахтеров.
На данный момент в стачке находится более 100 рабочих «Беларуськалия».