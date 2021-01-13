Оргкомитет хоккейного ЧМ: белорусские власти готовы к любому диалогу, но не в угоду политическим амбициям

Беларусь «готова обеспечить в полном объеме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей чемпионата» с учетом рекомендаций» Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Работа Юлии Ляшкевич / Радыё Свабода.

С таким заявлением выступил оргкомитет по проведению белорусской части хоккейного чемпионата мира 2021 года, сообщает БелаПАН .

«Относительно вопросов, поднятых МФХ (президентом Рене Фазелем 11 января в Минске. — БелаПАН.) в ходе рабочей встречи с членами организационного комитета», сообщается, что белорусская сторона «будет следовать рекомендациям и правилам, установленным МФХ для проведения соревнований с учетом пандемии COVID-19, а также обеспечит доступ зарубежным СМИ к аккредитации для освещения чемпионата и гарантирует стабильную работу сети интернет».

Организаторы обещают обеспечить «полную безопасность участников и зрителей чемпионата в соответствии со своими обязательствами, как и для всех других международных спортивных соревнований, проведенных и проводимых в Беларуси».

«Якобы имеющие место факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды являются безосновательными. Белорусская сторона предоставит МФХ всю необходимую фактуру, которая ранее неоднократно направлялась в МОК и другие международные спортивные структуры. Вместе с тем действительно имелись факты задержания и привлечения к ответственности отдельных спортсменов за участие в мероприятиях, нарушающих общественный порядок, строго в рамках белорусского законодательства», — говорится в сообщении.

Белорусская сторона «готова к диалогу как с Латвией, соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами, по вопросам наилучшего проведения совместного чемпионата, а не использования его в качестве инструмента политического давления на нашу страну».

«Увязка проведения чемпионата с изменениями Конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Беларуси сама по себе абсурдна, — считает оргкомитет. — Но так как эта тема постоянно вбрасывается извне, белорусская сторона информирует, что реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны, в ходе работы которых уже внесено около 4,5 тыс. предложений граждан, общественных организаций и коллективов, а также более 2 тыс. предложений поступило от граждан в общественные приемные по различным аспектам развития государства и общества, и этот процесс продолжается».

«В том числе с учетом этих предложений на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в феврале 2021 года, делегатами будут вырабатываться направления общественно-политического развития страны, включая основные подходы к изменению Конституции, которые впоследствии могут быть приняты только самим белорусским народом на референдуме», — подчеркивается в заявлении.

Утверждается также, что власти «открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления».

Оргкомитет «рассчитывает, что МФХ будет твердо следовать принципам олимпизма, объединительной роли спортивных соревнований в интересах всех любителей этого яркого и мужественного вида спорта, а не в угоду амбициям политических конъюнктурщиков».