«Нельзя покорять спортивные вершины, пока власть жестоко давит протест за стенами ледовых арен, укрепляя авторитаризм»

Члены комитета по делам спорта Бундестага ФРГ от социал-демократической партии (SPD) написали письмо президенту IIHF Рене Фазелю.

Дагмар Фрайтаг, Чансель Кизильтепе, Симтье Мёллер и Махмут Эцдемир считают, что Беларусь должна быть лишена привилегии на проведение ЧМ-2021 по хоккею в связи с ситуацией в сфере безопасности в стране, в частности, в связи с нарушением основных демократических прав протестующих.

Как пояснил Махмут Эцдемир, спикер SPD по вопросам спортивной политики, пояснил, что спорт и пропагандирующие его крупные спортивные мероприятия «должны воплощать в себе ценности».

«Правительство Беларуси, грубо нарушая права человека и вступив в противодействие с собственным народом как носителем государственного суверенитета, демонстрирует пренебрежение к демократическим ценностям и поэтому недостойно принимать у себя чемпионат мира по хоккею», приводит БФСС слова Эцдемира.

Он также отметил, что с учетом «сложной ситуации» в области безопасности и «творящихся бесчинств» в республике, невозможно представить себе проведение в Беларуси на глазах у всего мира чемпионата по хоккею, который стал бы «поводом для чествования президента Лукашенко в качестве большого друга спорта».

«Наивно полагать, что можно беспрепятственно покорять спортивные вершины, пока правительство жестоко подавляет протесты за стенами ледовых арен, чтобы поддерживать авторитарный порядок», — резюмировал Эцдемир.

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