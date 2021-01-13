Медики назвали симптомы «британского» штамма у детей

Британские СМИ узнали симптомы нового более заразного штамма у детей.

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Как пишет Express, медики отмечают, что больше половины заболевших детей страдают от усталости, а некоторые из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

53% детей жаловались на головную боль. Одновременно они могут испытывать боль в животе, отмечают врачи, пишет gazeta.ru .

Температура выше 37°С выявлена почти у половины детей. На наличие инфекции также может указывать больное горло.

Около трети заболевших страдают от потери аппетита. При этом чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.

Напомним, Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса в середине декабря. Глава правительства Борис Джонсон заявлял, что данный генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного (по данным ВОЗ, он на 50-70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2). Случаи заражения новым штаммом были выявлены в более чем 40 странах.

Некоторые страны ограничили транспортное сообщение с Великобританией и другими государствами, где обнаружен новый штамм.

21 декабря состоялся телефонный разговор посла Беларуси в Великобритании Максима Ермоловича с главой Минздрава Дмитрием Пиневичем и министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко. В нем стороны пришли к выводу сохранить авиасообщение между странами .

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