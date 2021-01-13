Умер актер Денис Карасев

В Москве скончался советский и российский актер театра и кино Денис Карасев. Ему было 57 лет.

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прибывшие медики не смогли помочь актеру, пишет ren.tv .

Карасев играл на сценах Театра имени Владимира Маяковского и Ленкома.

Он снялся в более чем полусотне фильмов и сериалов, среди каких «Я — кукла», «Крот 2», «Марш Турецкого 3», «Мужская работа 2», «Черемушки», «Каменская 3», «Богиня прайм-тайма», «Звезда эпохи», «В круге первом», «Сволочи», «Адмиралъ», «Не отрекаются любя…», «Хиромант 2», «Мы из будущего 2», «Легенда».