Цены на нефть продолжают стремиться ввысь

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Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.

Согласно данным электронных торгов на 08:25, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 57,23 доллара за баррель (+1,15%);                   
  • WTI — 53,75 доллара за баррель (+1,01%).

Последний раз на таких позициях эти марки торговались в феврале прошлого года.

Эксперты отмечают, что на цены влияние оказали данные Американского института нефти о снижении запасов сырья в США. Согласно им, запасы нефти в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 5,82 млн баррелей (прогноз находился на уровне 2,7 млн).
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Тэги: нефть мировые цены на нефть

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