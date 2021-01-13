Цены на нефть продолжают стремиться ввысь

Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.

Согласно данным электронных торгов на 08:25, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

Brent — 57,23 доллара за баррель (+1,15%);

WTI — 53,75 доллара за баррель (+1,01%).

Последний раз на таких позициях эти марки торговались в феврале прошлого года.

Эксперты отмечают, что на цены влияние оказали данные Американского института нефти о снижении запасов сырья в США. Согласно им, запасы нефти в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 5,82 млн баррелей (прогноз находился на уровне 2,7 млн).