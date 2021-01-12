Лукашенко: мы готовы к диалогу с любой оппозицией — но не с предателями

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«Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем!»

Как сообщает БелаПАН, об этом заявил Александр Лукашенко на прошедшей 12 января церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».

Лукашенко, который накануне встречался с президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем, подверг критике тех, кто выступает против проведения в Минске чемпионата мира по хоккею: «Не успели они (переговоры. — БелаПАН) закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей (заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас). Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху: мы готовы к проведению любых международных (в том числе культурных) спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил «международникам», что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди, мы зовемся людьми и у нас есть своя страна!»

«Мы уже за многие-многие столетия настоялись на коленях. Хватит. Мы встали с этих колен и будем твердо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится», — заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, на переговорах с Фазелем стороны сошлись в одном: спорт должен объединять, а не разъединять. «Выдержат они (ИИХФ. — БелаПАН) давление со стороны своих же политиков — мы проведем красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии (соорганизатор турнира. — БелаПАН), если они этого не хотят», — сказал Лукашенко.

Беларусь, считает он, — «лучшее место, которое можно найти для воплощения в жизнь идей олимпизма, культурных идей».
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Тэги: власть-оппозиция ситуация в Беларуси Персона: Александр Лукашенко Рене Фазель

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