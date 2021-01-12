Патриарх Кирилл: митрополит Филарет способствовал созиданию мира и гражданского согласия на белорусской земле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной почетного патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета. Текст его письма в адрес митрополита Минского и Заславского Вениамина, предстоятеля Белорусского экзархата Русской православной церкви, и всех православных белорусов опубликован на сайте Московского патриархата.

Кирилл отметил, что «с глубокой скорбью воспринял весть о кончине одного из выдающихся иерархов — почетного патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета». Это «поистине большая утрата не только для верующих Беларуси, но и для всей нашей церкви».

«Хотел бы отметить весомый вклад почившего митрополита Филарета в укрепление братских связей между поместными православными церквями и развитие межконфессионального диалога, — подчеркнул патриарх Московский. — Исполняя различные ответственные послушания в Европе, будучи председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, он с тщанием совершал возложенное на него служение и стяжал искреннюю любовь и уважение со стороны многих людей за пределами своей страны».

«Долгое время владыке Филарету довелось пребывать на кафедре митрополитов Минских. Годы его архипастырских трудов в пределах Белой Руси отмечены всесторонним возрождением церковной жизни, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей, развитием духовного образования и просветительской деятельности. Стремясь, по слову Писания, надзирать за пасомыми не принужденно, но охотно и богоугодно, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример, новопреставленный святитель с апостольской ревностью свидетельствовал ближним и дальним о красоте и истинности православия, способствовал созиданию мира и гражданского согласия на Белорусской земле», — отметил Кирилл.

16 декабря митрополит Филарет был госпитализирован с признаками COVID-19, впоследствии этот диагноз подтвердился. Почетный патриарший экзарх скончался на 86-м году жизни 12 января в одной из столичных клиник.