COVID-19: за сутки в Беларуси умерли девять человек, зарегистрирован 1731 случай

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1731 случай COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1567 пациентов.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения, вторые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается: 11 января их было 1792, днем ранее — 1833. Рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 215 724, умерло 1535 пациентов с коронавирусом. Выздоровел 197 851 человек.

За минувшие сутки выполнено 4909 тестов на коронавирус (всего — 4 144 027).

11 января министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается. «Еще до Нового года специалисты заметили устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости, она касается всех регионов. Исходя из полученных данных, было принято решение о выходе некоторых учреждений из режима работы инфекционных стационаров», — цитировала чиновника пресс-служба Минздрава.

Также Пиневич сообщил, что после прошедших выходных в течение нескольких дней прогнозируется рост обращений к медикам, что связано с так называемым отсроченным обращением.

Глава Минздрава считает, что резкого снижения заболеваемости ожидать не стоит. «Я думаю, до середины-конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности гриппа, — сказал он. — Но мы полагаем, что вовремя проведенная вакцинация (в этом году от гриппа вакцинировано более 40% населения) позволяет прогнозировать невысокий подъем заболеваемости. К началу весны мы увидим эффект от вакцинации».