«Эту болтовню рыночную надо заканчивать». Лукашенко потребовал от правительства жесткого выполнения планов

Александр Лукашенко потребовал от правительства жесткого выполнения принятых планов промышленного производства и прекращения «рыночной болтовни». Об этом он заявил 12 января в Минске во время доклада вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.

Фото: president.gov.by.

«Естественно, планы будущего года. Именно планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят».

Он отметил, что еще важнее — поднимаемый вопрос по равномерному производству и поставкам техники по кварталам. «И очень важный вопрос — поставка техники в лизинг. 146-й указ (от 2 апреля 2015 года «О финансировании закупки современной техники и оборудования». — прим.), который вы часто цитируете. В каком направлении у нас организована работа и как мы будем работать в будущем году по лизингу?» — поинтересовался Лукашенко.

Он также обратил внимание: «мы замахнулись» на пятилетку сформировать планы заказов и производства белорусской техники, планы закупок и продаж.

Лукашенко потребовал доложить, как обстоят дела в плане допуска отечественных предприятий к госзакупкам в Российской Федерации. «Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам», — пояснил он.

«Ничего мы не сделаем, если не будем повышать качество продукции. Вы сами отмечаете этот вопрос. Мы очень много говорили. Думаю, что особенно в этом стартовом году пятилетки нам надо особое внимание обратить на качество», — подчеркнул Лукашенко.

Он констатировал, что есть предприятия, которые очень сильно добавили в качестве. Но некоторые хоть немного, но, наоборот, снизили. «Я так понимаю, это, прежде всего, рекламации, которые поступают на продукцию», — заметил Лукашенко.

Глава Минпрома Петр Пархомчик пояснил, что это в основном касается новых видов продукции, выпуск которой был освоен недавно.

Еще один вопрос, который обозначил Лукашенко, это работа по развитию и реализации важнейших инвестиционных проектов. «По старой вашей службе (Юрий Назаров до назначения на пост заместителя премьер-министра возглавлял концерн «Беллесбумпром». — прим.), теперь по новой — Шклов, Добруш, Светлогорск (речь о реализуемых проектах в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. — прим.)», — отметил Лукашенко.

Отдельно он обратил внимание на дальнейшее развитие производства на площадке «Гродно Азота» — речь идет о строительстве нового комплекса по производству азотных удобрений. «Как будем строить, за какие деньги, с кем? Но если мы решили построить, значит надо строить, если это перспективное предприятие. Это будет основное предприятие на пятилетку. Конечно, пять лет мы его строить не будем, но тем не менее надо современное предприятие по производству азотных удобрений построить. Потому что на сегодняшний день есть спрос, и он будет. Потому что не хватает продовольствия в мире. А продовольствия без удобрений не бывает», — сказал Лукашенко.