Золотой запас Беларуси за 2020 год увеличился на тонну золотого эквивалента и достиг 43,2 тонны по состоянию на 1 января 2021 года, свидетельствуют данные Национального банка.

Последние пять лет золотой запас страны ежегодно прирастает в одинаковых объемах — на тонну.

Александр Лукашенко в конце августа рассказал о принятом несколькими месяцами ранее решении вернуть весь золотой запас в страну. «Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», — заявил он на совещании 27 августа.

Золотой запас — это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

Наличие золотого запаса, включаемого в состав золотовалютных резервов, поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ценности золотого запаса находятся в центральном хранилище Нацбанка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.

За 20 лет золотой запас Беларуси увеличился почти в 10 раз. Наиболее существенный рост был отмечен в 2001-м (на 5,7 тонны), 2004-м (на 8,7) и 2005-м (на 4,8) годах.

Золотовалютные резервы Беларуси за декабрь выросли на 92,1 млн долларов (на 1,2%) и, по предварительным данным, на 1 января 2021 года составили 7 млрд 468,5 млн долларов в эквиваленте. Вместе с тем, как отметили в Нацбанке, за год резервы сократились на 1,9 млрд долларов, сообщает Национальный банк.

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