Экономисты: неразрешенный политический кризис в Беларуси может привести к тройному экономическому упадку

Ключевым текущим риском для Беларуси является неразрешенный политический кризис. Он может привести к тройному экономическому кризису. К такому выводу пришли эксперты Исследовательского центра ИПМ, которые подготовили аналитическую записку о ключевых рисках для экономики на 2021 год.

Подорванное доверие бизнеса к правовой системе, отмечают аналитики, привело к тому, что инвесторы стали воспринимать экономические риски в Беларуси как высокие. «Уже по итогам трех кварталов 2020 года приток новых прямых иностранных инвестиций в годовом выражении едва превысил 300 млн долларов США — мизер в масштабах экономики (обычно — не менее 500 млн долларов США). Основное замедление притока пришлось на третий квартал 2020 года, то есть стало следствием не пандемии, а политического кризиса», — говорится в аналитической записке.

Внутренние инвестиции также замораживаются и сворачиваются. «Это видно, например, из мониторингов Нацбанка, — отмечают эксперты. — Таким образом, политический кризис углубляет риски рецессии. Подорванное доверие к национальной валюте и банковской системе увеличивает риски валютного и банковского кризисов».

Аналитики также констатируют, что отток депозитов, который наблюдался после президентских выборов в 2020 году, был целиком обусловлен негативными ожиданиями населения. «Причины негативных ожиданий — в текущем политическом кризисе: у экономических агентов нет уверенности в том, что вклады не будут заморожены, а власти не попытаются «решить» экономические проблемы при помощи печатного станка», — говорится в аналитической записке.

Подорванное доверие к способности властей обслуживать долг и экономические санкции практически закрыли для Беларуси западный рынок заимствований, отмечают эксперты.

«Совокупный валютный долг органов госуправления (государственный долг в расширенном определении плюс внутренний валютный долг) уже достиг 50% от ВВП, а его погашение и обслуживание требует от 4 до 5% от ВВП в год», — говорится в записке.

Неурегулированный политический кризис может закончиться масштабным «тройным кризисом: валютным, банковским и долговым», предупреждают эксперты.

Они также отмечают, что риски преследования по политическим мотивам выталкивают из страны бизнес и квалифицированных работников, далее подрывая налоговую базу и провоцируя рецессию. «До настоящего времени власти не сделали ничего, чтобы бизнес и люди могли поверить в гарантии личной безопасности», — говорится в аналитической записке Исследовательского центра ИПМ.

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