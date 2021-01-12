Профессор Дунаев: усиление санкций в отношении студентов не соответствует нормам Болонского процесса

Усиление административных санкций в отношении студентов не соответствует обязательствам Беларуси в рамках Болонского процесса. Такое мнение высказал эксперт Общественного Болонского комитета, член Координационного совета профессор Владимир Дунаев.

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По его словам, новая норма о лишении студентов стипендий за 10 часов пропусков в месяц стала ответом на студенческие протесты. Кроме того эксперт отметил, что в проекте Кодекса об образовании, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, есть предложение об отчислении студентов за более чем 36 часов пропусков.

«Такое предложение, как и любое усиление административных санкций, не соответствует обязательствам, которые должна выполнять Беларусь как пока еще участница Болонского процесса», — приводит слова Дунаева пресс-служба Координационного совета.

Эксперт считает, что белорусское законодательство об образовании «развивается в сторону все большего ужесточения форм контроля». «На качество образования эти меры позитивного воздействия оказать не могут, поскольку современные инструменты управления качеством с такими шагами не имеют ничего общего, — отметил он. — Благодаря такому ужесточению дисциплинарных мер усиливаются ограничения академической свободы и административное давление на студентов».

Лишение студентов стипендии за 10 часов пропусков предусмотрено изменениями в постановление Минфина и Минобразования № 247/36 от 21 сентября 2020 года. «Обучающимся, которым назначены стипендии, допустившим более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендий, выплата стипендий прекращается на основании приказа руководителя учреждения образования сроком на один месяц», — говорится в документе.