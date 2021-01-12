Минское «Динамо» потерпело поражение на глазах Фазеля
Очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «зубры» завершили поражением. Накануне минское «Динамо» в родных стенах уступило магнитогорскому «Металлургу» — 2:4.
Примечательно, что встреча проходила на глазах президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который
Первенство планеты должно пройти в мае-июне в Минске и Риге. С призывом отменить матчи в белорусской столице в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов выступил 17 сентября Европейский парламент. Сейчас эта
По словам наставника «Динамо» Крэйга Вудкрофта, «счет не отражает происходящего». «Наша команда вышла не готовой, дали возможность сопернику контролировать игру. Из-за двух ошибок на вбрасывании и смене в первом периоде пропустили две шайбы. У нас тоже были моменты. Если бы мы реализовали их, то игра пошла бы иначе», — отметил на послематчеворй пресс-конференции тренер «зубров».
Он отметил, что не все хоккеисты в точности согласно плану на игру выполняли свои обязанности.
«Нам нужны все игроки, каждый должен биться друг за друга, — заметил Вудкрофт. — Когда нет основных хоккеистов, то новые ребята должны брать на себя ответственность и действовать согласно нашей тактике. Когда мы не придерживались линии игры, то пропускали».
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