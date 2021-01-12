Минское «Динамо» потерпело поражение на глазах Фазеля

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Очередной поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «зубры» завершили поражением. Накануне минское «Динамо» в родных стенах уступило магнитогорскому «Металлургу» — 2:4.

Примечательно, что встреча проходила на глазах президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который находился в Минске по вопросам, связанным с чемпионатом мира 2021 года.

Первенство планеты должно пройти в мае-июне в Минске и Риге. С призывом отменить матчи в белорусской столице в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов выступил 17 сентября Европейский парламент. Сейчас эта тема активно обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии. Известно, что против проведения чемпионата в Беларуси выступают игроки некоторых сборных.

По словам наставника «Динамо» Крэйга Вудкрофта, «счет не отражает происходящего». «Наша команда вышла не готовой, дали возможность сопернику контролировать игру. Из-за двух ошибок на вбрасывании и смене в первом периоде пропустили две шайбы. У нас тоже были моменты. Если бы мы реализовали их, то игра пошла бы иначе», — отметил на послематчеворй пресс-конференции тренер «зубров».

Он отметил, что не все хоккеисты в точности согласно плану на игру выполняли свои обязанности.

«Нам нужны все игроки, каждый должен биться друг за друга, — заметил Вудкрофт. — Когда нет основных хоккеистов, то новые ребята должны брать на себя ответственность и действовать согласно нашей тактике. Когда мы не придерживались линии игры, то пропускали».

 

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт Рене Фазель Город: Минск

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