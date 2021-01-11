Фонд спортивной солидарности призвал IIHF уважать белорусский народ и перенести ЧМ по хоккею в другую страну

Белорусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF) призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) в ближайшие сроки объявить о невозможности проведения в Беларуси чемпионата мира по хоккею из-за «грубейшего нарушения прав человека и всех общечеловеческих принципов со стороны режима Лукашенко».

Белорусские спортсмены на протестной акции в Минске. Фото: Радыё Свабода.

Кроме того, фонд призывает IIHF расследовать «факты давления на функционеров и игроков за их гражданскую позицию со стороны руководства ФХБ», а также «провести расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности» главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

«BSSF находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко, — говорится в заявлении фонда. — То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко, создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30.000 человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой».

BSSF призвал руководство IIHF «уважать белорусский народ и те страдания, которые пережили люди от режима Лукашенко».

11 января президент IIHF Рене Фазель обсудил с Александром Лукашенко проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять турнир, даже если Латвия откажется от участия в его организации.

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, в Беларуси мы проведем чемпионат мира, и это будет лучший чемпионат мира в истории», — сказал Лукашенко.

«Если Международная федерация хоккея не справится с давлением, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас», — добавил он.

Лукашенко также заверил, что в Беларуси нет и не будет никакой опасности «ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости».

В свою очередь Фазель отметил, что у IIHF «четкая позиция». «Как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — сказал он.

«Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление», — отметил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти в мае—июне в Минске и Риге. Европейский парламент 17 сентября выступил с призывом отменить матчи в Беларуси в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов. Сейчас эту тему активно обсуждают политики и спортивные функционеры в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии. Известно, что против проведения чемпионата в Беларуси выступают игроки некоторых сборных. Окончательное решение должно быть принято в конце января на заседании совета IIHF.