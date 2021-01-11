Глава ИИХФ Рене Фазель: нынешняя ситуация в Беларуси отличается от 2014 года

Нынешняя ситуация в Беларуси отличается от той, которая складывалась в 2014 году, заявил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель Александру Лукашенко 11 января. На встрече обсуждалось проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.

Александр Лукашенко и Рене Фазель. Фото: president.gov.by.

«Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление», — приводит слова Фазеля пресс-служба Лукашенко.

При этом президент ИИХФ подчеркнул, что у федерации «четкая позиция». «Как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — сказал он.

Лукашенко в свою очередь заверил, что в Беларуси нет и не будет никакой опасности «ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости». По его словам, Беларусь готова принять чемпионат, даже если Латвия откажется участвовать в мероприятии как соорганизатор.

Перед чемпионатом мира по хоккею 2014 года, который проходил в Беларуси, европейские политики также призывали ИИХФ перенести мероприятие. Однако Конгресс ИИХФ утвердил Минск местом проведения чемпионата, а Фазель заявил, что «спорт не может и не должен использоваться в качестве политического инструмента».