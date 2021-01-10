Лукашенко «абсолютно не жалеет» о встрече с политзаключенными в СИЗО

В интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде Александр Лукашенко ответил на вопросы, касающиеся его встречи с политическими заключенными в следственном изоляторе КГБ 10 октября.

Лукашенко заявил, что «абсолютно не жалеет» об этой встрече.

«Ну, вот я и поговорил. Но потом вы сразу начали меня обсуждать и смеяться надо мной. А зря. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти, я их выслушал. Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти. Ну и многое-многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что разговор арестованного блогера Сергея Тихановского с супругой — экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской позволил «увидеть этого человека».

«Вот видите, даже вы это запомнили, — сказал он, обращаясь к Аскер-заде. — Просто по-человечески это немыслимо: человек под следствием, ему разрешают позвонить, ну а он вот таким образом высказался (телефонный разговор супругов состоялся сразу после посещения Лукашенко СИЗО. Тихановский призвал жену, находящуюся за границей, «быть жестче». — БелаПАН). Это его характеризует, и я рад, что многие-многие, в том числе вы — не последний человек в России, а влияющий на мнение и формирующий его в России — увидели этого человека».

«Поэтому — не жалею», — ответил Лукашенко на вопрос, не жалеет ли он, что дал поговорить Тихановским.

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