Лукашенко: Тихановская не способна сформулировать даже элементарную мысль

Светлана Тихановская не способна сформулировать элементарную мысль, заявил Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде.

«Не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму. И предложить даже в телеграм-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук», — заявил Лукашенко.

На вопрос, общался ли он с Тихановской, Лукашенко ответил, что видел ее по телевизору.

«Я никогда в жизни не называл ее домохозяйкой, — пояснил Лукашенко. — Я против этих рассуждений, я не знаю, хозяйка она, домохозяйка или кто».

Лукашенко назвал Тихановскую «голосом тех людей, которые сегодня за ней стоят, финансируют, направляют, определяют курс». «Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть и прочее, — заявил он. — У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки. И мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки. Создан центр, свыше 100 человек в нем работают, под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки эти кукловоды. Поэтому замысел там у них, ну, они уже озвучивают».

9 октября на совещании с руководителями главами силовых структур, министерств, областей и другими чиновниками Лукашенко заявил, что участникам акций протеста нужна была сакральная жертва, и ей могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. «Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы, — сказал Лукашенко. — Я рассказывал, когда вызвал его (речь о возглавлявшем в то время КГБ Валерии Вакульчике. — ред.) практически поздно вечером (9 августа, в день президентских выборов. — ред.) и говорю: "Немедленно снимай с улиц самое боевое подразделение и возьми под контроль штаб так называемой оппозиции. В противном случае будет беда. И была задача переодеть наших ребят из [антитеррористического подразделения КГБ] "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Это ж 50 человек — иностранных журналистов всех — туда свезли вместе с этой Тихановской и другими».

По словам Лукашенко, в охране Тихановской был бывший сотрудник «то ли милиции, то ли еще какой-то». «Просто он усек, что что-то не то происходит. Зачем собрали в одном доме столько людей? Его это насторожило. Как в народе говорят, чуйка сработала. И он позвонил [министру внутренних дел Юрию] Караеву, — рассказал Лукашенко. — И тогда я снял 120 человек с этих улиц, которые там работали по отморозкам по этим, для того, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы: поджечь штаб и обвинить власть».

Лукашенко сообщил, что на следующий день Тихановская позвонила Караеву и попросилась на прием. «Он мне доложил. Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ, — рассказал Лукашенко. — В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которые она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тыс. долларов и ей отдали. Большое спасибо вам, на шею, плакала. Вывезли».

Лукашенко заявил, что отдал распоряжение белорусскому посольству в Литве, чтобы «помогли ей во всем, в том числе, если нужно, новую квартиру там снять, так далее и тому подобное».

«Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Вот, чтоб вы знали, что произошло в то время, — сказал Лукашенко. — Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Вопрос стоял жизни и смерти, и это было ее желание».