Александр Лукашенко «понятия не имеет», когда будут судить Марию Колесникову — координатора предвыборного штаба претендента на пост президент Беларуси Виктора Бабарико, члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране. Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде.

Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.

«Колесникова — это кто? А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю», — цитирует Лукашенко ТАСС .

Мария Колесникова была задержана 7 сентября в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

В сентябре ей было предъявлено обвинение «в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием СМИ и сети интернет», а в декабре — еще одно, за «создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием» (имеется в виду Координационный совет по урегулированию политического кризиса).

Мария Колесникова содержится в тюрьме Жодино. 6 января стало известно, что ей продлили срок содержания под стражей до 8 марта.