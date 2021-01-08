Литва хочет привлечь США к решению белорусского вопроса

По словам главного советника президента Литвы по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Джо Байдена работают и над белорусским вопросом.

Основной целью этой деятельности является возвращение США к таким темам, как «Восточное партнерство», Восточная Европа (в т.ч. и Беларусь).

«Мы очень надеемся, что Америка, как и Литва, поддержит демократическую общественность Беларуси, ее желание стать свободными людьми, свободным обществом, в этом направлении уже ведется совместная работа», — приводит «Обзор» слова главного советника.

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