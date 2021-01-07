В ходе беспорядков в Вашингтоне погибло как минимум четыре человека

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Как минимум четыре человека погибли в ходе протестов в Вашингтоне в районе Капитолийского холма.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили на совместной пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Баузер и начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти, среди погибших две женщины и два мужчины (все совершеннолетние), передает Би-би-си.

Отмечается, что в ходе противостояния травмы и повреждения различной степени тяжести получили как минимум 14 сотрудников полиции (двое госпитализированы — один из них получил серьезные травмы после того, как его затащили в толпу, а другой был ранен в лицо).

По словам начальника полиции, по состоянию на 21:30 по местному времени было произведено 52 ареста:

  • четыре — за ношение огнестрельного оружия без лицензии;
  • один — за ношение запрещенного оружия;
  • 47 — за нарушение комендантского часа и незаконный въезд в город.

По данным правоохранителей, большинство задержанных приехало в Вашингтон из других городов.
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Тэги: США беспорядки Конгресс США Персона: Мюриэл Баузер Роберт Конти Город: Вашингтон

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