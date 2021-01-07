Сторонники Трампа штурмом взяли парламент — для наведения порядка был вызван спецназ

6 января Конгресс утверждал итоги президентских выборов. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и утверждает, что выборы сопровождались многочисленными нарушениями.

Республиканцы в обеих палатах оспорили полномочия выборщиков от одного из штатов. По закону после этого палаты разошлись, чтобы обсудить их возражения, пишет Би-би-си .

В этот момент в Капитолий ворвалась группа сторонников Трампа. Заседания обеих палат были прерваны, законодатели эвакуированы из здания. Бюллетени выборщиков также успели вынести.

Сообщается, что одна женщина получила смертельное ранение (позже ветеран ВВС скончалась в госпитале).

Председательствовавший вице-президент Майк Пенс был экстренно эвакуирован. Ранее он отказался самовольно не засчитать голоса выборщиков.

Дональд Трамп призвал своих сторонников отказаться от насилия.

«История запомнит сегодняшнее нападение, спровоцированное действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать о результатах законных выборов, как момент великого позора для нашей страны», — заявил 44-й президент США демократ Барак Обама.

В свою очередь его коллега — 43-й президент республиканец Джордж Буш осудил штурм здания Капитолия, назвав его отвратительным и душераздирающим: «Так оспаривают результаты выборов в "банановой" республике, а не в нашей, демократической».

Прибывшие спецназовцы восстановили порядок в здании. Сообщается о двух десятках задержанных, пишет «ГА» .

«Те, кто устроил сегодня хаос в Капитолии, проиграли, — заявил вице-президент Майк Пенс, открывая прерванное ранее заседание, — Давайте вернемся к работе». Выступление вице-президента вызвало бурные аплодисменты среди законодателей.

«Мы определим победителя выборов 2020 года», — добавил Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, назвав беспорядки, устроенные сторонниками Трампа, «неудавшимся восстанием».

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела режим чрезвычайной ситуации на 15 суток (до инаугурации нового президента), что позволит вводить комендантский час, усиливать службы экстренной помощи, организовывать раздачу предметов первой необходимости и использовать другие дополнительные ресурсы для защиты населения.