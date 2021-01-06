МВД оправдало угрожавшего пистолетом милиционера в Новой Боровой

Вечером 5 января в минских дворах было задержано 25 человек, сообщила пресс-служба МВД.

В материале под заголовком «О "беспричинных" задержаниях и угрозах "мирным прохожим"» министерство прокомментировало возмущение граждан в социальных сетях задержаниями жителей в микрорайонах Уручье и Новая Боровая с угрозой применения оружия и физическим насилием. По данным волонтеров, несколько человек были доставлены из милиции в больницы.

«Вчера некоторые телеграм-каналы и интернет-ресурсы растиражировали провокационные видеонарезки о якобы беспричинных задержаниях во дворах столичных микрорайонов Уручье и Новая Боровая, угрозах боевым оружием "мирным прохожим". Создатели "шокирующих новостей" ожидаемо умолчали подробности событий и то, что им предшествовало», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Отмечается, что в Уручье «собралась группа людей с незарегистрированной символикой и устроила во дворе шумное шествие». «"Гуляющие" под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами, не забывая при этом проводить демонстративные фотосессии для последующего распространения в интернете», — утверждают в министерстве.

Сотрудники милиции «оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящей в их дворе вакханалии и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка».

«Особо обратило на себя внимание видео в сети из микрорайона Новая Боровая, на котором девушка пытается вырваться от задержавшего ее сотрудника. К сожалению, кадров, демонстрирующих, что же этому предшествовало, для просмотра не предложено: компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику. Увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув: "Милиция!", догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную. В ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, оттолкнул ногой приближающегося к нему мужчину, чтобы увеличить дистанцию, и до прибытия патрульной группы контролировал ситуацию», — сообщает пресс-служба.

Министерство подчеркивает, что «проведение подобных дворовых перформансов нарушает спокойствие других граждан и расценивается как организация несанкционированного мероприятия с использованием незарегистрированной символики».

«Милиция не впервые реагирует на сборы во дворах, в том числе под предлогом "чаепития", и многократно предупреждала граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях. Но некоторые жители игнорируют предупреждения и по-прежнему продолжают в них участвовать», — сетует МВД.

Силовики активизировались после прозвучавшего 4 января заявления генерального прокурора Андрея Шведа о необходимости пресечения дворовых акций.