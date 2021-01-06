Начала работу платформа «Сход» для выбора народных представителей в диалоге с властями
В Беларуси заработала цифровая платформа «Сход». На ней организованы выборы делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями.
Как сообщает команда проекта, любой гражданин страны может избрать представителя своих интересов или сам стать делегатом.
По задумке проекта, вся страна разбита на виртуальные участки, которые соответствуют административному делению Беларуси. Кандидаты могут выдвигаться от каждого участка. В случае избрания они будут представлять интересы тех, кто за них проголосует. Для выдвижения нужно заполнить анкету и загрузить видеообращение с выражением своей позиции по тем или иным вопросам. Избиратели голосуют с помощью чат-бота в Telegram или Viber. Участвовать в голосовании могут только пользователи с белорусскими телефонными номерами.
Сбор заявок от делегатов будет проходить до 28 января, голосование — 29—31 января. С 1 по 3 февраля будут объявлены результаты выборов. В случае сомнений в распределении голосов на участке разработчики готовы отправить избирателям пуш-уведомления с просьбой верифицировать голоса или провести повторное голосование.
В феврале делегаты начнут свою работу и будут инициировать проведение местных собраний. В период пандемии коронавируса они будут проходить онлайн. Кроме того, для делегатов «Схода» будет создана отдельная площадка, где они смогут обсуждать любые вопросы и находить решения. Дискуссии планируется транслировать в открытом доступе.
«Сама платформа — это инструмент, созданный для активных граждан Беларуси, которые хотели бы заручиться поддержкой своих соотечественников и выражать от их имени мнение по насущным политическим вопросам. Мы не можем и не будем указывать им, какие шаги им следует предпринять, но рекомендации, конечно, предоставим», — отметили создатели платформы в комментарии БелаПАН.
Подразумевается, что в долгосрочной перспективе платформа станет инструментом для создания диалоговых площадок и организации местных собраний.
Разработчики отмечают, что предпосылкой к созданию «Схода» стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для ведения национального диалога. Платформа позволит сделать это эффективно и прозрачно, считают создатели.
«Сход» разработала группа белорусских программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии на волонтерских началах.
27 августа прошлого года Александр Лукашенко заявил, что власть готова вести диалог, в том числе по вопросам обновления Конституции, но не с улицей. «Если кто-то хочет диалога — пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей, и будем вести диалог», — сказал он.