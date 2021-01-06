Начала работу платформа «Сход» для выбора народных представителей в диалоге с властями

В Беларуси заработала цифровая платформа «Сход». На ней организованы выборы делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями.

Как сообщает команда проекта, любой гражданин страны может избрать представителя своих интересов или сам стать делегатом. Платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для белорусов «с любыми политическими взглядами».

По задумке проекта, вся страна разбита на виртуальные участки, которые соответствуют административному делению Беларуси. Кандидаты могут выдвигаться от каждого участка. В случае избрания они будут представлять интересы тех, кто за них проголосует. Для выдвижения нужно заполнить анкету и загрузить видеообращение с выражением своей позиции по тем или иным вопросам. Избиратели голосуют с помощью чат-бота в Telegram или Viber. Участвовать в голосовании могут только пользователи с белорусскими телефонными номерами.

Сбор заявок от делегатов будет проходить до 28 января, голосование — 29—31 января. С 1 по 3 февраля будут объявлены результаты выборов. В случае сомнений в распределении голосов на участке разработчики готовы отправить избирателям пуш-уведомления с просьбой верифицировать голоса или провести повторное голосование.

В феврале делегаты начнут свою работу и будут инициировать проведение местных собраний. В период пандемии коронавируса они будут проходить онлайн. Кроме того, для делегатов «Схода» будет создана отдельная площадка, где они смогут обсуждать любые вопросы и находить решения. Дискуссии планируется транслировать в открытом доступе.

«Сама платформа — это инструмент, созданный для активных граждан Беларуси, которые хотели бы заручиться поддержкой своих соотечественников и выражать от их имени мнение по насущным политическим вопросам. Мы не можем и не будем указывать им, какие шаги им следует предпринять, но рекомендации, конечно, предоставим», — отметили создатели платформы в комментарии БелаПАН.

Подразумевается, что в долгосрочной перспективе платформа станет инструментом для создания диалоговых площадок и организации местных собраний.

Разработчики отмечают, что предпосылкой к созданию «Схода» стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для ведения национального диалога. Платформа позволит сделать это эффективно и прозрачно, считают создатели.

«Сход» разработала группа белорусских программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии на волонтерских началах.

27 августа прошлого года Александр Лукашенко заявил, что власть готова вести диалог, в том числе по вопросам обновления Конституции, но не с улицей. «Если кто-то хочет диалога — пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей, и будем вести диалог», — сказал он.