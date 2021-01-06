В Гродно начали судить четырех человек за насилие над милиционерами

В суде Ленинского района Гродно 6 января начался процесс по уголовному делу о насилии над милиционерами (судья Геннадий Мазайло).

На скамье подсудимых четыре человека: Михаил Юдин, Вадим Хижняков, Сергей Ефимович (жители Гродно) и Андрей Севертока (Мосты Гродненской области). Им от 33 до 49 лет.

Мужчин обвиняют в том, что 27 сентября, действуя в сговоре, они совершили насилие в отношении милиционеров. Известны фамилии двух пострадавших — Заяц (женщина-милиционер) и Башко. Согласно материалам дела, Севертока около кинотеатра «Восток» ударил Заяц кулаком по голове и ногой по ноге, Ефимович бросил в нее неизвестный предмет. Затем Юдин ударил Башко по туловищу, руке и голове, а Хижняков бросил в Башко неизвестный предмет. У Заяц кровоподтек на ноге, у Башко — «физическая боль и страдания».

Всех четверых фигурантов обвиняют по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие в отношении работника милиции), Севертоку — также по ст. 413 (побег из-под стражи), так как в день задержания он оказался в больнице, откуда сбежал. Позднее его вновь задержали.

Потерпевшие заявили ходатайство о том, чтобы их допрашивали вне поля зрения остальных ради их безопасности. Судья ходатайство удовлетворил.

Подсудимые вину не признали, кроме Севертоки, который признал частично насилие в отношении милиционеров.

На следующем заседании 11 января допросят обвиняемых и потерпевших.