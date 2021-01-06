«Дело «Пресс-клуба». Родственники арестованных перевели на счет СК около 110 тысяч рублей

Родственники арестованных по делу «Пресс-клуба» перечислили на счет Следственного комитета около 110 тыс. рублей.

Как сообщила БелаПАН дочь основательницы организации Юлии Слуцкой Александра, «чуть более ста девяти тысяч рублей. Такая сумма фигурировала в материалах дела. Важно, что это не компенсация ущерба, которую можно трактовать как признание вины. Это называется по-другому — обеспечение возмещения возможного ущерба».

По словам Александры Слуцкой, то, что следствие позволило это сделать, — хороший знак. Родственники всех содержащихся под стражей работников «Пресс-клуба» надеются на изменение меры пресечения.

«Состояние мамы нормальное, она держится. В камере восемь человек. Много курят. Ей не хватает свободы, свежего воздуха, прогулок», — рассказала Александра.

22 декабря 2020 года в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого было задержано шесть человек: основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой, а также Ксения Луцкина — экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии.

По информации адвокатов, 31 декабря Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Петру Слуцкому и Ксении Луцкиной предъявлены обвинения. Сергея Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения.

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