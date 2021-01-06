Адвокатам не позволяют посещать Виктора Бабарико в СИЗО

Адвокаты Виктора Бабарико не могут посещать его в СИЗО КГБ — видеться с подзащитным они имеют возможность лишь при изучении материалов дела в административном здании КГБ.

Как рассказал адвокат Дмитрий Лаевский, «Виктор Дмитриевич здоров, чувствует себя нормально, совместно с адвокатами активно изучает материалы дела».

Он напомнил позицию защиты — «категорическое несогласие с обвинением, эта позиция неизменна с момента задержания Виктора Дмитриевича 18 июня прошлого года. Есть много аргументов за невиновность. Более детально мнение можно будет выразить по окончании ознакомления».

Пользоваться фотосъемкой при изучении материалов дела защите не разрешили, а сами материалы защитники изучают вместе с Бабарико, встречаясь в административном здании КГБ.

«Все это очень и очень сильно затрудняет нашу работу. Следующую неделю мы еще читаем материалы, такой срок установлен. По итогам ознакомления с материалами защита заявит ходатайства. А в зависимости от результатов их разрешения будут либо некие дополнительные процессуальные действия, либо дело будет направлено прокурору. Как я понимаю, ясность по вопросу назначения судебного процесса появится до конца января», — сказал Лаевский.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае этого года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Сам он убежден в обратном.

24 ноября КГБ сообщил об окончании предварительного расследования уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь, по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере соответственно», — говорилось в сообщении.

Виктор Бабарико единственный из фигурантов не признал свою вину .

«Международная амнистия» признала Виктора Бабарико политическим заключенным.

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