«Дело «Пресс-клуба». От властей Беларуси требуют немедленно освободить всех задержанных

Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ; штаб-квартира в Нью-Йорке) требует от белорусских властей немедленно освободить всех задержанных по делу «Пресс-клуба». Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Власти Беларуси не должны использовать налоговое законодательство для преследования и заключения в тюрьму журналистов и людей, стремящихся продвигать свободу прессы в стране, — отметила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. — Недавно арестованные лица, связанные с «Пресс-клубом Беларусь», должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты».

Сообщается, что CPJ направил запросы на получение комментариев по ситуации с делом «Пресс-клуба» на электронную почту Следственного комитета и департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, но ответов пока не получил.

22 декабря 2020 года в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого были задержаны шесть человек: основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая (на фото), программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой, а также Ксения Луцкина — экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии.

По информации адвокатов, 31 декабря Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Петру Слуцкому и Ксении Луцкиной предъявлены обвинения. Сергея Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения.

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