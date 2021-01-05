Лукашенко не намерен продавать «Горизонт»

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Во время посещения холдинга «Горизонт» в Минске 5 января Александр Лукашенко заявил работникам предприятия, что не намерен его продавать. «Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться — продавайтесь. Но я не намерен продавать "Горизонт"», — сказал он.

Фото: president.gov.by

Лукашенко вспомнил, что посещал «Горизонт» в начале своего президентства, когда решалась судьба предприятия, оказавшегося на грани развала после распада СССР. «Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Я, наоборот, считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: "а, прибыль там слабенькая, бросим его". Люди — на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие», — считает Лукашенко. «Это великое производство, это имидж нашей страны, — добавил он. — "Горизонт", "Витязь" в советские времена... "Горизонт" — это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее. Не жалею, что сохранил это производство».

Лукашенко одобрил появление на «Горизонте» инновационного центра, где работают в том числе IT-специалисты. Он обратил внимание на то, что в последнее время в сфере IT наряду с Парком высоких технологий появились и «другие центры компетенций», и это создает хорошие условия для здоровой конкуренции.

«Целый пласт молодых, перспективных специалистов в IT» появился и в Национальной академии наук, и на производственных предприятиях, утверждает Лукашенко. «Нужна была в стране альтернатива, и вы являетесь хорошей альтернативой», — сказал он.

Лукашенко в очередной раз заявил о правильности принятого в Беларуси решения не останавливать производство даже в сложной эпидемиологической обстановке. Некоторые отечественные предприятия, отметил он, воспользовались ситуацией и увеличили поставки на рынки других стран, где заводы вынужденно стояли. Например, завод «Атлант» значительно нарастил поставки холодильников в Россию. Схожая ситуация и на «Горизонте».

«Кризис — это всегда время возможностей. Это не только проблемы и беды. Вы воспользовались этими возможностями. Вы работаете сегодня день и ночь, спрос есть, на складе никаких залежей нет. И это то великое дело, которые вы сделали. В этом плане мы прошли этот период и оказались в выигрыше», — сказал Лукашенко.

Во время посещения холдинга Лукашенко доложили, что объемы производства на «Горизонте» за пять лет увеличились в 4 раза, сообщает пресс-служба. Экспорт вырос в 3,7 раза, его удельный вес составляет 92%. Прибыль от реализации увеличилась в 4,6 раза. Поставки растут как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья, осваивается выпуск новых видов продукции. Акцент делается в том числе на инновационной продукции, ее удельный вес за 5 лет вырос с 17% до 75%. Холдинг развивает такие направления, как автомобильная электроника, авионика, информационные системы.

Следует отметить, что ранее «Горизонт» выставлялся на продажу. Так, в 2018 году Минпром сообщал, что холдинг планируется продать за 30 млн долларов. При этом отмечалось, что в качестве будущего собственника «Горизонта» Минпром хотел бы видеть «компанию, которая занимает ведущее место в мировом рейтинге производителей бытовой техники и промышленной электроники».
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Тэги: Горизонт приватизация белорусская промышленность Персона: Александр Лукашенко

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