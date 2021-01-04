Активисты из Гомеля и Светлогорска, которые встретили Новый год в ИВС, получили еще 15 суток ареста

Некоторые активисты из Гомеля и Светлогорска, которые встретили Новый год в изоляторе временного содержания, не вышли по окончании срока ареста — им добавили еще 15 суток.

Как сообщила БелаПАН правозащитница Алена Маслюкова, житель Светлогорска Алексей Блажевич пробыл в изоляторе временного содержания 30 суток и 3 января должен был освободиться. Его родственники узнали, что 31 декабря суд постановил наказать его арестом еще на 15 суток. «То есть 45 суток человек будет в ИВС. Родственникам не сказали, за что опять наказан Алексей. Первые "сутки" в декабре он получил по статье 23.34 КоАП. Один из арестов — за акцию-реквием памяти погибшего в Минске Романа Бондаренко», — отметила правозащитница.

В Гомеле 16 декабря суд арестовал на 15 суток Алексея Жилянина по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции). Его судили за призывы в мессенджере Telegram. По истечении срока ареста родственникам и волонтерам стало известно, что гомельчанин не выйдет на свободу из-за нового 15-суточного ареста (причина неизвестна). В ИВС БелаПАН подтвердили, что Жилянин выйдет на свободу только 15 января.