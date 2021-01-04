Возле минского ЖК «Каскад» произошел взрыв

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Утром 4 января в районе улиц Скрыганова и Бирюзова был зафиксирован хлопок.

Фото: МЧС

В МЧС уточнили, что на территории, арендованной у ОАО «Белресурсы», на ул. Скрыганова, 39, случилась вспышка газовоздушной смеси, когда открыли металлический контейнер для хранения строительных материалов. В результате в контейнере размером 12×2,4 м были повреждены хранящиеся строительные смеси и банки с краской.

В результате вспышки пострадал заведующий фирмой, арендовавшей контейнер, — мужчина 1959 г. р. Он получил ожоги лица и рук, однако от госпитализации отказался. Взрывом было повреждено остекление балконной рамы в одной из квартир в доме № 11 на ул. Бирюзова.

По предварительной версии, вспышка случилась из-за негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и его конструктивного недостатка.
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Тэги: Белресурсы МЧС взрыв Город: Минск

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