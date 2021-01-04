Начался суд над гомельчанином, который сорвал и выбросил в урну госфлаг

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4 января суд Центрального района Гомеля начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом в отношении 46-летнего местного предпринимателя.

Он обвиняется в том, что 1 ноября 2020 года сорвал со здания на проспекте Ленина государственный флаг и выбросил его в урну. Там его нашла женщина и передала патрульному наряду милиции.

Как сообщал ранее МВД, гомельчанина нашли, просмотрев записи камер видеонаблюдения. «Предприниматель отказался проследовать в отдел, при этом в разговоре с оперативниками выражался нецензурной бранью и даже пытался сбежать из дома через запасной выход. В итоге горожанина задержали», — сообщало ведомство.

Действия гомельчанина трактовали как «надругательство над государственными символами» (статья 370 Уголовного кодекса). За это предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа, ареста, или ограничения свободы до одного года.

В ноябре 2020 года в Жлобине судили местного жителя за надругательство над флагом. Он получил год ограничения свободы. В декабре в Минске судили двух местных жителей по аналогичной статье. Один получил по суду штраф в размере 300 базовых величин (8100 рублей), второй — 400 базовых величин (10800 рублей).
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Тэги: государственный флаг репрессии Город: Гомель

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