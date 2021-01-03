В Беларуси за сутки зарегистрировано 1837 случаев COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1837 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 1521 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.
Вторые сутки количество официально выявленных заболевших снижается — 2 января было зарегистрировано 1902 случая коронавируса (9 смертей), днем ранее — 1939.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 199 962, умер 1451 пациент с коронавирусом. Выздоровело 182 630 человек.
За минувшие сутки выполнен 5331 тест на коронавирус (всего — 4 042 784 теста).
29 декабря Минздрав объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Глава министерства Дмитрий Пиневич отметил, что «иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом».
«Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — сказал он.
Чиновник сообщил, что в стране создана система хранения вакцины, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.
Планируется, что производство вакцины «Спутник V» на мощностях фармпредприятия «Белмедпрепараты» стартует в начале весны.