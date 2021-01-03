Сколько людей задержали: репрессивная машина не знает ни выходных, ни праздников

Не менее 12 протестующих задержано с начала новогодних праздников (31 декабря — 2 января), свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

В последний день 2020 года и первый день 2021-го в милицию доставлено не менее восьми человек , 2 января — не менее четырех, в том числе девушка, которая шла в магазин с бело-красно-белым флагом на спине. Ее отвезли в УВД Партизанского района Минска.

Как минимум двух человек, мужчину и женщину, доставили в Центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, где они будут находиться до суда.

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