Сколько людей задержали: репрессивная машина не знает ни выходных, ни праздников
Не менее 12 протестующих задержано с начала новогодних праздников (31 декабря — 2 января), свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».
В последний день 2020 года и первый день 2021-го
Как минимум двух человек, мужчину и женщину, доставили в Центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, где они будут находиться до суда.
Читайте также: