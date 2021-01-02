Трамп намерен обнародовать «огромное количество доказательств» фальсификаций на выборах
Дональд Трамп намерен обнародовать «огромное количество доказательств» фальсификаций на выборах президента. Сделать это он хочет 6 января, когда парламент США должен утвердить Джо Байдена в должности президента.
Трамп вновь призвал своих сторонников в этот день провести митинг в Вашингтоне.
«Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 6 января», — написал действующий президент
Президентские выборы прошли 3 ноября, для победы необходимо было набрать 270 голосов выборщиков. По подсчетам CNN, Байден получил 306 голосов, а Трамп — 232.
Трамп отказался признать результаты выборов. Он утверждает, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требует пересмотреть итоги.
Инаугурация избранного президента назначена на 20 января, отмечает