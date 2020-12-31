Внешний госдолг Беларуси вырос с начала года на миллиард долларов и превысил 18 млрд

Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2020 года на 11,5 млрд рублей, или на 25,6%, и по состоянию на 1 декабря составил 56,3 млрд рублей, или 36,2% к ВВП, сообщает Министерство финансов.

При этом внешний госдолг по состоянию на 1 декабря составил 18,2 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,0 млрд долларов, или на 5,9%.

В январе—ноябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 2 млрд 596,4 млн долларов США: 1.391,5 млн долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 541 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 500 млн долларов — ЕФСР; 91,9 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 62,5 млн долларов — МБРР; 9,5 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка.

На погашение внешнего госдолга в январе—ноябре направлено 1 млрд 467,9 млн долларов США: 655,1 млн долларов — правительству и банкам Российской Федерации; 430,3 млн долларов — банкам Китая; 264,8 млн долларов — ЕФСР; 112,3 млн долларов — МБРР; 2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 2,6 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 декабря 2020 года составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд рублей, или на 7,4%.

В январе—ноябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 307,2 млн долларов США и 300,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 854,6 млн долларов США и 173,5 млн рублей.

В 2020 году Беларусь должна была направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей, на погашение основного долга — 6 млрд. Более 85% расходов связаны с выплатами в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Платежи по госдолгу в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021—2023 годы, опубликованных Министерством финансов.

Согласно документу, из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов США, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд долларов.

В целях рефинансирования части долга в 2021 году планируется осуществить заимствования на общую сумму 2,5 млрд рублей (около 1 млрд долларов США), в том числе: на внешних финансовых рынках — 2 млрд рублей (775 млн долларов); на внутреннем финансовом рынке — 0,5 млрд рублей (200 млн долларов).

Часть платежей по погашению госдолга будет исполнена за счет возврата средств, предоставленных на возвратной основе организациям из средств кредитов иностранных кредиторов в сумме 564,6 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета в сумме 1 млрд 859,5 млн рублей.

В 2021 году финансирование платежей по обслуживанию государственного долга планируется осуществлять за счет текущих доходов бюджета и накопленных остатков, говорится в документе.

Уровень государственного долга при этом не должен превышать 40% к ВВП.