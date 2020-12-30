Ольга Хижинкова: это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей

Ольга Хижинкова выразила благодарность всем, кто переживал за нее и поддерживал во время отбытия административного ареста. Хижинкова провела в столичном ИВС на Окрестина и в ИВС Жодино 42 суток .

«До сих пор не могу осознать масштабов вашей поддержки и уж точно понятия не имею, как теперь соответствовать всему вами сказанному: так много теплых слов вы мне адресовали», — написала Ольга Хижинкова в своем инстаграме.

«Я не могу ответить всем, но надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей», — отметила Хижинкова.

Она написала, что «сложный 2020-й» будет провожать «с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо».

«Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он, когда мы отдаем, а не получаем. Спасибо, невероятные белорусы», — завершила свой пост Хижинкова.

Обладательницу титула «Мисс Беларусь-2008» и бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо» задержали в центре Минска 8 ноября. 11 ноября суд Заводского района столицы арестовал ее на 12 суток. На следующий день суд Центрального района присудил ей еще 15 суток — за участие в акции 11 октября. 26 ноября решением суда Хижинкова в третий раз была признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии.