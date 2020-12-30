За неделю пограничники задержали более сорока нарушителей самоизоляции

/ Общество
Просмотров: 207

44 гражданина были привлечены к административной ответственности за попытку выехать из Беларуси раньше истечения срока обязательной самоизоляции.

Как сообщили в Госпогранкомитете, все въезжающие в Беларусь иностранцы были предупреждены об обязанности соблюдения самоизоляции, а также под роспись получили соответствующий документ.

В ГПК отметили, что санкции за данное нарушение: штраф от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 ГПК

Другие материалы на эту тему:

В Беларуси начинается вакцинация от COVID-19

В Беларуси начинается вакцинация от COVID-19

«Носить маску нет смысла». Как ЦИП и ИВС стали рассадниками ковида

«Носить маску нет смысла». Как ЦИП и ИВС стали рассадниками ковида

Как COVID и задержания портят белорусам жизнь

Как COVID и задержания портят белорусам жизнь

Спасай себя сам? Что говорят больные ковидом о помощи в поликлиниках

Спасай себя сам? Что говорят больные ковидом о помощи в поликлиниках