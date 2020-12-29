Двух жителей Новогрудка осудили за подготовку к протестам и оскорбление Лукашенко

Жителей Новогрудка осудили за подготовку к протестам и оскорбление Александра Лукашенко. Владимир Горох приговорен к семи годам колонии усиленного режима, а Денис Кирещенко — к полутора годам колонии общего режима.

Приговор огласил 29 ноября суд Новогрудского района. Решение суда пока не вступило в силу.

Суд признал 47-летнего ремесленника Гороха виновным в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок, и в оскорблении Лукашенко. По версии обвинения, он провел встречи с местными жителями в Кореличском, Новогрудском, Дятловском и Лидском районах. Горох будто бы планировал поджечь 10 августа Новогрудский и Кореличский райисполкомы; противостоять властям с бензопилой и «коктейлями Молотова»; перекрыть дорогу Кореличи — Новогрудок спиленными деревьями.

Гороха также признали виновным в публичном оскорблении Лукашенко в Viber 14 августа, когда его дети-медики находились в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске.

Суд признал 36-летнего бизнесмена Дениса Кирещенко виновным в предложении на одной из встреч с Горохом использовать арматуру и телескопические дубинки для сопротивления властям.

Прокурор запросил для Гороха восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, Кирещенко — два года колонии общего режима.

Оба подсудимых не признали себя виновными. Горох пояснял на суде, что хотел поддержать Светлану Тихановскую, поэтому встречался с людьми для обсуждения этого; если он и говорил о срубленных деревьях, то только в шутку и для проверки адекватности собеседников. Кирещенко заявил, что просто отвез Гороха к месту встречи, поскольку у него была собственная машина, а сам он не участвовал в переговорах.

«Если вашего ребенка хорошенько отдубасят, я посмотрю, отреагируете вы эмоционально или нет... Осадок до сих пор в моей душе... Я ходил несколько дней просто убитый этой новостью», — объяснял ранее в суде Горох свои высказывания в социальных сетях по отношению к Александру Лукашенко после задержания его детей и жестокого избиения сына в ИВС.

Дело рассматривал судья Василий Олехнович. Сославшись на коронавирус, в зал допустили лишь нескольких родственников обвиняемых, хотя поддержать мужчин хотело больше людей.