БАЖ: 2020 год был рекордным по репрессиям в отношении журналистов за всю историю независимой Беларуси

Текущий год был рекордным по репрессиям в отношении представителей медиа за всю историю независимой Беларуси, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

По ее данным, с начала года журналистов задерживали 477 раз, многих неоднократно. Пятнадцать представителей медиа находятся под уголовным преследованием, девять — в следственных изоляторах в рамках уголовных дел.

Административный арест журналисты отбывали 97 раз, проведя в общей сложности за решеткой более 1200 дней.

Не менее 62 журналистов пострадали от насилия со стороны силовиков.

С начала года четыре газеты были вынуждены приостановить выпуск. Доступ к более чем 50 сайтам СМИ, включая Naviny.by, и общественно-политическим ресурсам был ограничен.

Общая сумма штрафов отдельным журналистам и СМИ в целом составила почти 60 тыс. рублей.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец, комментируя БелаПАН ситуацию с репрессиями в отношении представителей медиа в этом году, выразил уверенность, что «таких цифр в 2021 году не будет».

«Эти цифры были связаны с президентскими выборами в первую очередь и тем насилием, с которым столкнулись люди после выборов, с поствыборной работой журналистов, — обратил он внимание. — Если посмотреть на график, то мы увидим, что наибольшее количество задержаний журналистов было в августе (выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. — ред.), после кривая пошла вниз, хотя она остается еще на очень высоком уровне. Тем не менее, я думаю, в следующем году ситуация должна улучшиться в количественном измерении. Но мы видим, что повышается жесткость в отношении журналистов, условно говоря, качественное измерение давления на представителей медиа».

«Все будет зависеть от политической ситуации, развития событий в общественно-политической сфере. Если будет политическая активность (а она есть и в любой момент может взорваться), можно ожидать и повышения давления на журналистику. Если этого не будет, давление будет меньшим в цифрах, но, возможно, более жестким в отношении к отдельным лицам», — заявил Бастунец.