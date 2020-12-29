Минфин: Фонд ОПЕК выделит Беларуси займ на 20 млн долларов

Министерство финансов подписало кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК, предусматривающее предоставление Беларуси займа в сумме 20 млн долларов.

Как сообщает Минфин, согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер в секторе здравоохранения Беларуси, связанных с поддержкой системы, уменьшением рисков в связи с COVID-19 и улучшением потенциала сферы здравоохранения.

Привлечение займа было одобрено ноябрьским постановлением Совета министров №638. Как следует из документа, средства сроком на 18 лет привлекаются для мероприятий в сфере здравоохранения.

Министерство финансов было уполномочено на проведение переговоров по проекту кредитного соглашения и его подписание при достижении договоренности.