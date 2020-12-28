После ухода Лукашенко Беларусь не сможет быстро развернуться на Запад, считает министр иностранных дел Украины

После ухода Александра Лукашенко Беларусь не сможет быстро развернуться на Запад из-за влияния России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

«Влияние ЕС и других западных игроков на развитие ситуации в Беларуси очень ограничено. — считает Кулеба. — По крайне мере я не вижу, как Беларусь в недалеком будущем может развернуться в прозападном направлении. Потому что России удалось проникнуть в белорусские элиты, экономику, общество и политику, так же как и в аппарат безопасности и вооруженные силы, поэтому вряд ли можно ожидать коренных изменений в ситуации, даже если Александра Лукашенко когда-то заменит на посту другой лидер».

По мнению главы украинской дипломатии, белорусское демократическое движение находится на распутье: «Или оно остается преданным своему мирному протесту в традициях Махатмы Ганди и будет таким образом бороться за достижение своих целей. Или ему придется радикализиваться под постоянным давлением репрессий режима. В любом случае продемократической части белорусского общества предстоит процесс взросления, который, однако, требует высокую цену».

«Такую цену заплатили такие страны, как Украина, Польша или балтийские государства в своей борьбе за независимость и демократию, — отметил министр. — Украина была готова к тяжелой борьбе и высокой цене за свой успех. Белорусское общество в противовес этому долгое время позволяло системе Александра Лукашенко пустить глубокие корни». По словам Кулебы, только белорусский народ может решать, какую цену должен заплатить, чтобы изменить страну.

Глава МИД Украины отметил, что его государство делает для соседей все возможное: «Открыли нашу границу для тех, кто вынужден или хочет покинуть страну, и предоставить людям, работающим на благо демократии в своей стране, убежище».

По мнению главы внешнеполитического ведомства, если Россия возьмет Беларусь под еще больший контроль, это будет означать чрезвычайную опасность для Украины. «Половина территории Украины будет окружена военным присутствием России. Российские войска будут размещены в Беларуси, в оккупированном Крыму и оккупированном Донбассе, а еще и в Приднестровье, где Москва тоже разместила своих солдат», — убежден Кулеба.

Еще одной проблемой в этом случае станет доступ России к важным секторам белорусской экономики, «а именно к оборонной промышленности». «Потому что Украина поддерживает интенсивные торговые отношения с Беларусью и тесно сотрудничает также в сферах безопасности и обороны (…). Если Москве удастся получить полный контроль над этими промышленными комплексами, мы будем вынуждены искать в этом контексте другие опции», — заявил Кулеба.

Украина частично присоединилась к санкциям ЕС в отношении ответственных за фальсификацию итогов августовских президентских выборов в Беларуси и гонения на инакомыслящих: поддержала запрет на въезд и заморозку активов, но отказалась вводить экономические санкции.

Перевод с немецкого на украинский — МИД Украины, перевод с украинского — БелаПАН.