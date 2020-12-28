Главный санврач: жить с коронавирусом придется долгое время

/ Общество
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Беларусь вышла на стабильный уровень заболеваемости COVID-19, после новогодних праздников может начаться его снижение, заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

«При второй волне количество заболевших больше, чем при первой. Конечно, рано об этом говорить, но я думаю, что мы уже вышли на стабильный уровень заболеваемости и в зависимости от того, как пройдут праздничные выходные дни — Новый год, Рождество, — можно будет говорить уже о постепенном снижении заболеваемости населения по всей республике», — сказал специалист в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ.

При этом главный санврач предположил, что жить с коронавирусом придется долгое время. «Может быть, вакцина решит проблему в определенной степени», — добавил он.

Мутация вируса, по оценке Тарасенко, не настолько существенна и не оказывает влияния на тяжесть течения заболевания.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Тарасенко

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