Сегодня Беларусь будет штормить

/ Общество
Просмотров: 121

В понедельник на территории Беларуси с метеорологической точки зрения будет неспокойно.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный сильный порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Витебск -1..-3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Минск -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с).

При порывистом ветре спсатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода сильный ветер

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси