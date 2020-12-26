Из-за поломки на насосной станции во многих домах Советского района Минска из кранов течет грязная вода
26 декабря в Советском районе Минска возникли проблемы с качеством водопроводной воды, ее подвозят цистернами.
Жители района в социальных сетях и телеграм-каналах сообщают, что из кранов у них течет грязная вода — пить ее невозможно, использовать для бытовых целей тоже.
Как
Проблемы с питьевой водой также наблюдаются в домах на улице Калиновского и в квартале Орловская — Гая — Карастояновой — Азизова — Каховская — Куйбышева.
Промывкой сетей занимаются четыре аварийно-восстановительные бригады. Дополнительно проводится лабораторный контроль качества воды.
Цистерны с питьевой водой расположены по следующим адресам: ул. Коласа, 21 — пер. Коласа, 6; ул. Цнянская, 17; в районе многоэтажных жилых домов по адресу ул. Беды 9 и 11, корпус, 1; ул. Восточная, 44-50.