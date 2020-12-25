В воскресенье будет до -8°С

/ Общество
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Уже в ближайшее время в Беларуси заметно похолодает.

По прогнозам синоптиков, в субботу-воскресенье погода ожидается следующей:

  • 26 декабря: ночью местами, днем в большинстве районов выпадет снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица (объявлен оранжевый уровень опасности), ветер порывистый, температура воздуха ночью 0..-5°С, днем -3..+2°С;
  • 27 декабря: ночью и утром местами выпадет снег, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывистый, температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -5..+1°С.
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Тэги: погода

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