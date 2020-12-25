В воскресенье будет до -8°С

Уже в ближайшее время в Беларуси заметно похолодает.
По прогнозам синоптиков, в субботу-воскресенье погода ожидается следующей:
26 декабря: ночью местами, днем в большинстве районов выпадет снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица (объявлен оранжевый уровень опасности), ветер порывистый, температура воздуха ночью 0..-5°С, днем -3..+2°С;
27 декабря: ночью и утром местами выпадет снег, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывистый, температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -5..+1°С.