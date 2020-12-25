Голодающего политзаключенного Лосика еще на три месяца оставили за решеткой

Блогеру Игорю Лосику, которого правозащитники признали политзаключенным, продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.

Как сообщила БелаПАН его жена Дарья, адвокат Игоря планирует обжаловать это решение. Лосик не намерен прекращать голодовку, которую держит с 15 декабря.

Супруга политзаключенного сообщила, что, по информации на 24 декабря, муж «чувствовал себя неплохо»: «Он не жаловался, обещал следить за своим состоянием. Надеюсь, что он сказал правду».

По ее словам, муж только пьет воду, в том числе минеральную. Удалось передать ему препарат «Нормогидрон», который используется при обезвоживании и потере электролитов.

Дарья передала сообщение от Игоря: «Спасибо за «подарок» к Рождеству. Но мне все равно. Я знаю, что я ни в чем не виноват, мне не в чем признаваться. Это знают все вокруг, в том числе и люди, контролирующие мое уголовное дело. Но еще раз повторяюсь, все действия следователей и прокуроров по продолжению репрессий в отношении меня и моей семьи не повлияют на мое решение. После угроз моей семье отступать мне уже некуда. Я готов умереть, но не сдаться, готов долго мучиться, но ломаться я не собираюсь. Хоть мое тело заперто в темнице, моя душа свободна и находится с семьей. Я до последнего вздоха буду их любить».

Сама Дарья, которая из солидарности с мужем голодала неделю , чувствует себя хорошо.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).