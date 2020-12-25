В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
В Белгидромете сообщили, что ночью и утром 26 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
МЧС Беларуси советует:
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим.