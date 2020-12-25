Северинцу продлено содержание под стражей еще на два месяца

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Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца — до 20 февраля 2021 года, сообщила жена политика Ольга Северинец.

На своей странице в соцсети она написала о полученном от мужа письме: «Павел пишет: «В пятницу, 18 декабря, меня повели к «следователю»: опять новый. Почему, спрашиваю, без адвоката? А, говорит, здесь адвокат не нужен. Любые процессуальные действия, говорю, только в присутствии адвоката. Представьтесь. Назвал он себя, оказался из Круглянского района (Могилевской области) — видимо, в Минске желающие закончились. Дает мне постановление, подписанное заместителем ген. прокурора Шведом [на самом деле Швед — генеральный прокурор. — БелаПАН.], о «продлении следствия» до 20 февраля 2021 года. «Подпишите». Ничего, говорю, я подписывать не буду, это беззаконие. За фабрикацию уголовного дела будет ответственность в соответствии с законодательством. Вы, говорю, займитесь лучше заявлениями от мирных граждан, которых на улице избивают неизвестные в черном. Молчит. Вижу, крестик на шее. В Бога верите, говорю? Бог видит. Тут он вперил в меня «твердый взгляд», но и минуты не выдержал, глаза опустил. Потом еще раз, но снова — глаза вниз. Грызет, видимо, совесть. Пусть Господь простит».

Процедуру предыдущего продления срока содержания супруга под стражей на два месяца она описывала так: «Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал».

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако накануне его жене позвонили из Следственного комитета и сообщили: в отношении Павла Северинца возбуждено дело по ст. 108 УПК (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках), он был задержан еще на два месяца.

Белорусские правозащитники признали Северинца политзаключенным, а организация «Международная амнистия» — узником совести.
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Тэги: политзаключенные Персона: Павел Северинец Ольга Северинец

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